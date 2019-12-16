"Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы

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"Шахтер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы. Украинский клуб сыграет против португальской "Бенфики".

"Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов попал в Лигу Европы. Однако команда оказалась среди несеяных команд. Поэтому в соперниках "горняков" могли оказаться победители групп Лиги Европы, а также четыре лучшие команды из Лиги чемпионов, которые заняли третьи места в своих группах.

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В результате жеребьевки "Шахтеру" выпала португальская "Бенфика".

Матчи этой стадии пройдут 20 и 27 февраля. Первый матч команды сыграют 20 февраля в Харькове на стадионе "Металлист". Ответный матч – 27 февраля.

К слову: Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Лига Европы
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