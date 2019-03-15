Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2018/2019.
На церемонию жеребьевки был приглашен бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар.
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Аякс – Ювентус
Ливерпуль – Порту
Тоттенхэм – Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед – Барселона
Победитель пары "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Аякс" – "Ювентус". Соответственно, победитель пары "Ливерпуль" – "Порту" выйдет на победителя "Манчестер Юнайтед" – "Барселона".
9/10 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала, а 16/17 апреля – ответном матче. 30 апреля/1 мая состоятся первые матчи 1/2 финала, а 7/8 мая – ответном матче. Финал состоится 1 июня на стадионе "Метрополитан" в Мадриде.
Отметим, в 14:00 состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
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