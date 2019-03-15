Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

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Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019 – результаты и пары
Результаты жеребьевки Лиги Европы / uefa.com

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2018 / 2019. Также команды узнали потенциальных соперников по полуфиналу.

Также команды узнали потенциальных соперников по полуфиналу.

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Наполи – Арсенал

Вильярреал – Валенсия

Бенфика – Айнтрахт

Славия – Челси

Победитель пары "Наполи" – "Арсенал" сыграет в полуфинале против победителя пары "Вильярреал" – "Валенсия". В другом полуфинале сойдутся победители пар "Бенфика" – "Айнтрахт" – "Славия" – "Челси".

11 апреля состоятся первые матчи четвертьфинала, а 18 апреля – ответном матче. Первые матчи полуфинала пройдут 2 мая, а ответные 9 мая. Финал – 29 мая во Баку (Азербайджан).

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы
Источник: 24 Канал
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