Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2018 / 2019. Также команды узнали потенциальных соперников по полуфиналу.
Также команды узнали потенциальных соперников по полуфиналу.
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Наполи – Арсенал
Вильярреал – Валенсия
Бенфика – Айнтрахт
Славия – Челси
Победитель пары "Наполи" – "Арсенал" сыграет в полуфинале против победителя пары "Вильярреал" – "Валенсия". В другом полуфинале сойдутся победители пар "Бенфика" – "Айнтрахт" – "Славия" – "Челси".
11 апреля состоятся первые матчи четвертьфинала, а 18 апреля – ответном матче. Первые матчи полуфинала пройдут 2 мая, а ответные 9 мая. Финал – 29 мая во Баку (Азербайджан).
Источник: 24 Канал
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