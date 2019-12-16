Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер". А также клубы, за которые выступают украинцы.
"Шахтер" стал единственным представителем Украины в Лиге Европы. Он вылетел из Лиги чемпионов и попал в число несеяных команд. Ему в соперники выпала "Бенфика"
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Но кроме "горняков", в других европейских клубах тоже играют украинцы. "Селтик" Марьяна Шведа сыграет против "Копенгагена", а "Брюгге" Эдуарда Соболя сойдется с "Манчестер Юнайтед". Клуб украинца Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука "Гент" сыграет против "Ромы".
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
- Вулверхэмптон – Эспаньол
- Истанбул Башакшехир – Спортинг
- Хетафе – Аякс
- Байер – Порту
- Копенгаген – Селтик
- АПОЭЛ – Базель
- Клуж – Севилья
- Олимпиакос – Арсенал
- АЗ Алкмар – ЛАСК
- Брюгге – Манчестер Юнайтед
- Лудогорец – Интер
- Айнтрахт – Зальцбург
- Шахтер – Бенфика
- Вольфсбург – Мальме
- Рома – Гент
- Рейнджерс – Брага
Матчи этой стадии пройдут 20 и 27 февраля. Первые матчи сыграют на поле команд, указанных первыми.