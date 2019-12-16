Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер". А также клубы, за которые выступают украинцы.

"Шахтер" стал единственным представителем Украины в Лиге Европы. Он вылетел из Лиги чемпионов и попал в число несеяных команд. Ему в соперники выпала "Бенфика"

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Но кроме "горняков", в других европейских клубах тоже играют украинцы. "Селтик" Марьяна Шведа сыграет против "Копенгагена", а "Брюгге" Эдуарда Соболя сойдется с "Манчестер Юнайтед". Клуб украинца Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука "Гент" сыграет против "Ромы".

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

  • Вулверхэмптон – Эспаньол
  • Истанбул Башакшехир – Спортинг
  • Хетафе – Аякс
  • Байер – Порту
  • Копенгаген – Селтик
  • АПОЭЛ – Базель
  • Клуж – Севилья
  • Олимпиакос – Арсенал
  • АЗ Алкмар – ЛАСК
  • Брюгге – Манчестер Юнайтед
  • Лудогорец – Интер
  • Айнтрахт – Зальцбург
  • Шахтер – Бенфика
  • Вольфсбург – Мальме
  • Рома – Гент
  • Рейнджерс – Брага

Матчи этой стадии пройдут 20 и 27 февраля. Первые матчи сыграют на поле команд, указанных первыми.

К слову: Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер Лига Европы
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