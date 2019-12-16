Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер". А также клубы, за которые выступают украинцы.

"Шахтер" стал единственным представителем Украины в Лиге Европы. Он вылетел из Лиги чемпионов и попал в число несеяных команд. Ему в соперники выпала "Бенфика"

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Но кроме "горняков", в других европейских клубах тоже играют украинцы. "Селтик" Марьяна Шведа сыграет против "Копенгагена", а "Брюгге" Эдуарда Соболя сойдется с "Манчестер Юнайтед". Клуб украинца Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука "Гент" сыграет против "Ромы".

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Вулверхэмптон – Эспаньол

Истанбул Башакшехир – Спортинг

Хетафе – Аякс

Байер – Порту

Копенгаген – Селтик

АПОЭЛ – Базель

Клуж – Севилья

Олимпиакос – Арсенал

АЗ Алкмар – ЛАСК

Брюгге – Манчестер Юнайтед

Лудогорец – Интер

Айнтрахт – Зальцбург

Шахтер – Бенфика

Вольфсбург – Мальме

Рома – Гент

Рейнджерс – Брага

Матчи этой стадии пройдут 20 и 27 февраля. Первые матчи сыграют на поле команд, указанных первыми.

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