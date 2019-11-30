Жеребьевка Евро-2020: двое неизвестных для Украины

Если болельщики ждут чего-то больше, чем футбольных матчей – так это жеребьевка. Одни фанаты хотят, чтобы их команда сыграла с соперниками по интереснее, другие больше беспокоятся о том, чтобы повезло и выпал кто-то слабый.

И те, и другие, наверняка, будут внимательно следить за жеребьевкой Евро-2020, которое состоится уже в субботу 30 ноября (начало в 19:00 по Киеву). Церемония состоится в столице Румынии Бухаресте в выставочном центре Romexpo.

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Напомним, что финальная часть Евро-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля следующего года. Всего за Кубок Анри Делоне будут соревноваться 24 сборных. Квалификация уже определила 20 участников чемпионата Европы, еще четыре путевки разыграются в следующем году в Лиге наций УЕФА. Если нам выпадет такой соперник, то полный состав своей группы C мы узнаем вообще лишь весной.

Система жеребьевки, как и сам Евро, в этот раз довольно необычная. Например, мы уже точно знаем, что сыграем со сборной Нидерландов. Не самый слабый соперник, мягко говоря, и это при том, что мы попали в первую корзину, что позволило избежать встреч с Италией, Испанией, Германией и Англией. Зато нам вполне может попасться в группу... Португалия. Впрочем, Турция, Австрия, Швеция и Чехия из третьей корзины тоже не подарки.

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Из четвертой корзины Украине может достаться Румыния. Если Румыния выиграет плей-офф, то гарантированно сыграет в группе C, поскольку является страной-хозяйкой Евро-2020. В полуфинале румыны сыграют против Исландии. В другом полуфинале – Болгария встретится с Венгрией. В случае победы Венгрии в стыковых матчах, эта команда станет одной из хозяек группы F. Поэтому украинской команде достанется команда с пути D. В пути D Грузия играет против Беларуси, а Северная Македонии с Косово.

Кстати, хоть состав групп еще не сформирован, аналитики Parimatch уже сделали предварительный прогноз на победителя Евро-2020. Главный претендент здесь Франция. Далее идут Англия, Бельгия, Нидерланды и Германия. Украина замыкает топ-10.