Евро-2020: состоялась жеребьевка стыковых матчей

У Ньоне (Швейцария) 22 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций (по четыре из каждой лиги) из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификацию. Эти команды разыграют 4 путевки на Евро-2020.

16 команд распределены на четыре группы. В каждой группе будут сыграны два полуфинала: победители полуфиналов сыграют в финалах, где будет разыграна путевка в групповой этап Евро-2020. Читайте также: УЕФА официально утвердил корзины жеребьевки Евро-2020: Украина среди сеяных Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Победитель пары Болгария – Венгрия будет хозяином в финале пути A. Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Победитель пары Босния и Герцеговина – Северная Ирландия будет хозяином в финале пути B. Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Победитель полуфинала Норвегия – Сербия будет хозяином финала пути C. Это важно: Украина сыграет на Евро-2020: где купить билеты на финальную стадию и какая цена Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово Победитель пары Грузия – Беларусь будет хозяином в финале пути D. Матчи стадии 1/2 финала состоятся 26 марта 2020 года. Четыре финала пройдут 30 марта. Победители стыковых матчей будут в 4 корзине при жеребьевке группового этапа Евро-2020. Жеребьевка состоится 30 ноября.