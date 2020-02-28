"Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер".
Донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Первый матч состоится на выезде 12 марта. В Харькове команды сыграют 19 марта.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Истанбул Башакшехир – Копенгаген
- Олимпиакос – Вулверхэмптон
- Рейнджерс – Байер
- Вольфсбург – Шахтер
- Интер – Хетафе
- Севилья – Рома
- Зальцбург / Айнтрахт – Базель
- ЛАСК – Манчестер Юнайтед
Напомним, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли на пятницу, 28 сентября, из-за штормового предупреждения в Австрии.
К слову: Стартовала продажа билетов на финал Лиги Европы в Гданьске: цена и как купить
Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 12 и 19 марта. 20 марта состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала. Матчи четвертьфинала пройдут 9 и 16 апреля, полуфинальные – 30 апреля и 2 мая. Финал запланирован на 27 мая в Гданьске.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии