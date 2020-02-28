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"Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

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В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Первый матч состоится на выезде 12 марта. В Харькове команды сыграют 19 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

  • Истанбул Башакшехир – Копенгаген
  • Олимпиакос – Вулверхэмптон
  • Рейнджерс – Байер
  • Вольфсбург – Шахтер
  • Интер – Хетафе
  • Севилья – Рома
  • Зальцбург / Айнтрахт – Базель
  • ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Напомним, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли на пятницу, 28 сентября, из-за штормового предупреждения в Австрии.

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Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 12 и 19 марта. 20 марта состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала. Матчи четвертьфинала пройдут 9 и 16 апреля, полуфинальные – 30 апреля и 2 мая. Финал запланирован на 27 мая в Гданьске.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Лига Европы Футбол
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