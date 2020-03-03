Лига наций: соперники сборной Украины на групповой стадии

Во вторник, 3 марта, сборная Украины узнала соперников в групповом этапе Лиги наций сезона 2020/21. Сборная Украины в Лиге A "сеялась" из третьей корзины.

На групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона 2020/21 Украина попала в группу А4 и сыграет со сборными Германии, Испании, Швейцарии.

Читайте также: Лига наций: результаты жеребьевки группового этапа

Четыре победителя групп в дивизионе А выйдут в "финал четырех", который состоится 2-6 июня 2021 года в одной из стран-финалисток. Там эти сборные и разыграют судьбу трофея. После группового этапа жеребьевка определит, кто с кем сыграет в полуфинале.

Отметим, что двое финалистов получат путевку в раунд плей-офф квалификации к Чемпионату мира.

Календарь матчей

1-й тур: 3-5 сентября 2020 года.

2-й тур: 6-8 сентября 2020 года.

3-й тур: 8-10 октября 2020 года.

4-й тур: 11-13 октября 2020 года.

5-й тур: 12-14 ноября 2020 года.

6-й тур: 15-17 ноября 2020 года.

Финальный раунд турнира: 2-6 июня 2021 года.

Что такое Лига наций УЕФАЭто международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Частота проведения турнира – раз в 2 года, определение победителя – по нечетным годам.