Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом

В четверг, 29 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В зале Grimaldi Forum в Монако своего соперника получит и единственный представитель Украины в этом турнире донецкий "Шахтер".

Согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путевки в групповую стадию. Среди них и донецкий "Шахтер".

Команды, которые точно сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал" (Мадрид), "Валенсия"

Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"

Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байер"

Франция: "Пари Сен-Жермен", "Лилль", "Лион"

Россия: "Зенит", "Локомотив"

Португалия: "Бенфика"

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Генк"

Турция: "Галатасарай"

Австрия: "Зальцбург"

Остальные шесть достанутся победителям раунда плей-офф. За эти путевки сыграют "Краснодар" – "Олимпиакос", "Русенборг" – "Динамо" (Загреб), "Црвена Звезда" – "Янг Бойз", "Аякс" – АПОЭЛ, "Брюгге" – ЛАСК и "Славия" – "ЧФР Клуж".

Читайте также: Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019 году

Все команды будут поделены на четыре корзины. Состав первой корзины давно известен, а положение команд в других корзинах определится после завершения раунда плей-офф. В "корзину 1" вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с наивысшим рейтингом УЕФА. Это "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария", "Пари Сен-Жермен" и "Зенит" соответственно. Одна из этих команд (за исключением российского клуба) и станет соперником донецкого "Шахтера".

Состав других корзин определится согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА. "Шахтер" будет жеребьеваться из второй корзины. Украинский клуб точно не сыграет против испанских "Атлетико" и "Реала", итальянского "Наполи", а также немецкой Боруссии" из Дортмунда, которые окажутся во второй корзине. Жеребьевка не сведет "Шахтер" и с российскими клубами.

К слову: Роналду, ван Дейк и Месси претендуют на звание лучшего игрока сезона от УЕФА

Относительно соперников из других корзин, то здесь испанская "Валенсия", итальянские "Интер" и "Аталанта", немецкие "РБ Лейпциг" и "Байер", французский "Лилль", португальская "Бенфика", бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай" и австрийский "Зальцбург".

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов – 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.