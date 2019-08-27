Жеребьевка Лиги Европы: вероятные соперники "Динамо" и "Александрии"

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа, в 14:00. Своих соперников узнают "Динамо" и "Александрия". А также, вероятно, и "Заря", если сумеет преодолеть квалификационный барьер.

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Уже известно 21 команда из 48, которые точно примут участие в групповом этапе Лиги Европы. Среди них и "Динамо" и "Александрия".

Команды, которые точно сыграют на групповом этапе Лиги Европы

Испания: "Хетафе", "Севилья"

Англия: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

Италия: "Лацио", "Рома"

Германия: "Боруссия" (Менхенгладбах), "Вольфсбург"

Франция: "Ренн", "Сент-Этьен"

Россия: ЦСКА

Португалия: "Порту", "Спортинг"

Украина: "Александрия", "Динамо"

Бельгия: "Стандард"

Турция: "Бешикташ", "Истанбул ББ"

Австрия: "Вольфсберг"

Швейцария: "Базель", "Лугано"

К ним присоединятся еще 27 команд. 21 из них – это победители квалификации Лиги Европы. Шесть команд – это неудачники плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Именно тогда и станет известен окончательный вид корзин перед жеребьевкой. Однако известно точно, что "Динамо" попадет в первую корзину. Зато "Александрия" будет идти из последней четвертой корзины.

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Поэтому вряд ли "Динамо" сыграет против "Севильи", "Арсенала", "Порту", "Ромы" или "Манчестер Юнайтед", которые тоже будут в первой корзине. Зато одна из этих команд может выпасть именно "Александрии". Точные составы корзин станут известны тогда, когда определятся все участники группового этапа Лиги Европы. При этом украинские клубы точно не сыграют с российскими на групповом этапе ЛЕ.

Напомним, первый матч "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы сыграют 19 сентября. Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 года в польском Гданьске.