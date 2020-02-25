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Жеребьевка второй части чемпионата УКП: когда могут сыграть "Шахтер" и "Динамо"

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Матч "Шахтер" – "Динамо" может состояться 21 марта в Харькове / ФК "Шахтер"

Состоялась жеребьевка второго этапа соревнований Favbet Лиги сезона 2019/20 лет. В нем команды будут поделены на две шестерки. Первые шесть команд будут бороться за чемпионство и места в еврокубках, остальные клубы – за выживание в УПЛ.

Вторая часть чемпионата начнется матчами 14 марта. До этого команды должны сыграть остальные матчи чемпионата – три тура, которые состоятся 28 февраля – 1 марта, 3 – 4 и 7 – 8 марта.

К слову: "Львов" попал в топ-10 самых больших клубов в мире, УПЛ – на 6-м месте среди чемпионатов

Именно после этого будет сформирована окончательная турнирная таблица, где и определятся команды первой и второй шестерок. Пока же точно известно, что "Шахтер" не потеряет первое место до разделения команд. Также в первой шестерке точно сыграют "Динамо", "Заря", "Десна" и "Александрия". Между тем "Карпаты" потеряли возможность пробиться в топ-6. Другие клубы – "Колос", "Мариуполь", "Днепр-1", "Олимпик", "Львов" и "Ворскла" поборются за одно из мест в первой шестерке.

Поэтому пока только "Шахтер" знает, когда будет проводить матчи. Все остальные команды могут поменять свое место в турнирной таблице.

Но стоит отметить, что если "Динамо" останется на втором месте, то матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 21 марта в Харькове. В Киеве команды сыграют 25 апреля.


Календарь матчей УПЛ на вторую часть сезона

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт УПЛ
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