Жертва Малиновского неожиданно встала на защиту украинца

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский заработал удаление в матче последнего тура чемпионата Бельгии против "Гента". Украинец в дополнительное время зацепил бутсой лицо игрока "Гента" Биргера Верстрете.

Ферстрете считает, что Руслан Малиновский нечаянно ударил его по лицу в игровом эпизоде.

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Я хотел бы поблагодарить Вас за большую поддержку, которые я получил в последние дни после несчастного эпизода с Русланом Малиновским. Я уже тренировался с группой сегодня. Кроме синяка под глазом и царапин, все хорошо. Я также посмотрел на этот эпизод после игры, и думаю, что это было неумышленно, а скорее неудачное столкновение. А теперь нужно сосредоточиться на следующей игре в субботу,
–написал Ферстрете в своем Twitter.

Спорт 24 писал, что 25-летний игрок сборной Украины забил два гола в самой концовке тайма против "Гента" и в компенсированное время получил удаление. После борьбы за мяч Малиновский упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутс рассек оппоненту лицо.

Малиновскому грозит дисквалификация до конца сезона. Решение по делу украинца будет объявлено в пятницу. Оно зависит от того, будет ли считать комиссия удар умышленным. "Генк" подал апелляцию на красную карточку, утверждая, что нарушение было непреднамеренным.

На счету Руслана 14 голов и 13 ассистов в 45 матчах за "Генк" во всех турнирах этого сезона.

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Теги: Новости Спорта Руслан Малиновский Спорт Футбол
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