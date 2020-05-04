Жесткий нокаут от Кличко: как украинец "выключил свет" итальянскому боксеру – видео

Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко провел 69 поединков на профессиональном ринге. В активе Кличко 53 нокаута и один из них произошел ровно семь лет назад.

4-го мая 2013 года Владимир Кличко одержал победу в бою с итальянцем Франческо Пьянетой, сообщает 24 канал.

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Поединок в Мангейме (Германия) длился всего шесть раундов. Владимир "поймал" итальянца тяжелой "двойкой", после чего Франческо не смог продолжить поединок.

Видео нокаута Кличко – Пьянета

Для Кличко, которому на момент боя было 37 лет, это была 14 защита титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO, 10-й – по версии WBO, 4-й – по версии WBA и 7-й – The Ring.

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