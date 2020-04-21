24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео

- Читати новину українською
Жестокие массовые драки и кулачные бои / УХЛ

Когда хоккеисты не могут определить сильнейшего по спортивному принципу – в дело вступают кулаки. Кроме голов, именно драки можно считать самыми яркими моментами, которые возникают во время хоккейных поединков.

Украинская хоккейная лига (УХЛ) собрала и опубликовала подборку массовых драк прошлых сезонов чемпионата Украины.

Смотрите также Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)

Пресс-служба УХЛ подготовила подборку самых ярких, самых жестоких и самых зрелищных драк.

"От массовых баталий, в которых принимали участие практически все игроки обеих команд до личных единоборств, в которых сильнейший определился только после серии мощных ударов", – говорится в сообщении.

Видео хоккейных драк УХЛ

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Хоккей Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:01 Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Михайло Гема
сегодня 16:42 Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине
Михайло Гема
20 апреля 17:15 Я до тебя еще доберусь: появились подробности перепалки Хачериди и судьи в Беларуси
Михайло Гема
20 апреля 14:36 Свитолина рискует остаться без заработка
Михайло Гема
20 апреля 13:45 Сергей Ребров заговорил о своем возвращении в "Динамо"
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей