Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео

Когда хоккеисты не могут определить сильнейшего по спортивному принципу – в дело вступают кулаки. Кроме голов, именно драки можно считать самыми яркими моментами, которые возникают во время хоккейных поединков.

Украинская хоккейная лига (УХЛ) собрала и опубликовала подборку массовых драк прошлых сезонов чемпионата Украины.

Смотрите также Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)

Пресс-служба УХЛ подготовила подборку самых ярких, самых жестоких и самых зрелищных драк.

"От массовых баталий, в которых принимали участие практически все игроки обеих команд до личных единоборств, в которых сильнейший определился только после серии мощных ударов", – говорится в сообщении.

Видео хоккейных драк УХЛ

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.