Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Когда хоккеисты не могут определить сильнейшего по спортивному принципу – в дело вступают кулаки. Кроме голов, именно драки можно считать самыми яркими моментами, которые возникают во время хоккейных поединков.
Украинская хоккейная лига (УХЛ) собрала и опубликовала подборку массовых драк прошлых сезонов чемпионата Украины.
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Пресс-служба УХЛ подготовила подборку самых ярких, самых жестоких и самых зрелищных драк.
"От массовых баталий, в которых принимали участие практически все игроки обеих команд до личных единоборств, в которых сильнейший определился только после серии мощных ударов", – говорится в сообщении.
Видео хоккейных драк УХЛ
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