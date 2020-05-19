Жестокое убийство 11-летнего мальчика в Днепре: он был надеждой украинского футбола

В субботу, 16 мая, в Днепре был жестоко убит 11-летний воспитанник детской футбольной школы "Энергия" Родион Волков. Парень пропал без вести, а впоследствии его тело нашли со следами удушения.

Об этом сообщает портал патрульной полиции Днепропетровской области.

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Было установлено, что ночью 17 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летнего парня, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. По словам бабушки, последний раз Родион выходил на связь около 19:00 16 мая.

По информации полиции, 65-летний подозреваемый в убийстве уже задержан.

Что известно о Родионе Волкове?

11-летний Родион Волков серьезно увлекался спортом и был игроком детской футбольной школы "Энергия".



Родион Волков / Фото: Facebook

Родиона вспоминают как талантливого, подающего надежды спортсмена.

"В нашей футбольной семье случилось горе... 16 мая изнасиловали и убили Волкова Радиона Дмитриевича 03.08.2008 года рождения, который был игроком детской Футбольной школы "Энергия". Весь коллектив АФДО приносит искренние соболезнования семье молодого футболиста", – отметили в Ассоциации футбола в Днепропетровской области.

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