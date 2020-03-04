Сборная Украины по футболу примет участие в международном турнире в Испании: видео
С 4 по 10 марта женская сборная по футболу примет участие в Международном турнире Pinatar Cup, который проходит в испанском городе Сан-Педро-дель-Пьянантар. Украинок будут видеть команды из Шотландии, Исландии и Северной Ирландии
Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко приняла на турнир 22 игрока.
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В составе национальной команды может дебютировать Виктория Гирин, которая выступает за "Ладомир" из Владимира-Волыни.
Добавим, что дебютным турниром для женских футбольных команд стал 2019 год. Затем в соревнованиях приняли участие команды Бразилии, Шотландии, Канады, Нигерии и Чили.
Турнир примет участие в 2020 году: Украина, которая занимает 27-е место в рейтинге ФИФА, а также Шотландия (22), Северная Ирландия (56) и Исландия (18).
Турнир Pinatar Cup
Расписание матчей
4 марта
16:00 Северная Ирландия – Исландия
20:00 Шотландия – Украина
7 марта
16:00 Исландия – Шотландия
20:00 Украина – Северная Ирландия
10 марта
16:00 Исландия – Украина
20:00 Шотландия – Северная Ирландия
Шотландия – Украина: онлайн-трансляция