Сборная Украины по футболу примет участие в международном турнире в Испании: видео

С 4 по 10 марта женская сборная по футболу примет участие в Международном турнире Pinatar Cup, который проходит в испанском городе Сан-Педро-дель-Пьянантар. Украинок будут видеть команды из Шотландии, Исландии и Северной Ирландии

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко приняла на турнир 22 игрока.

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В составе национальной команды может дебютировать Виктория Гирин, которая выступает за "Ладомир" из Владимира-Волыни.

Добавим, что дебютным турниром для женских футбольных команд стал 2019 год. Затем в соревнованиях приняли участие команды Бразилии, Шотландии, Канады, Нигерии и Чили.

Турнир примет участие в 2020 году: Украина, которая занимает 27-е место в рейтинге ФИФА, а также Шотландия (22), Северная Ирландия (56) и Исландия (18).



Турнир Pinatar Cup

Расписание матчей

4 марта

16:00 Северная Ирландия – Исландия

20:00 Шотландия – Украина

7 марта

16:00 Исландия – Шотландия

20:00 Украина – Северная Ирландия

10 марта

16:00 Исландия – Украина

20:00 Шотландия – Северная Ирландия

Шотландия – Украина: онлайн-трансляция