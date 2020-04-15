Житель Боснии и Герцоговины пробежал полумарафон на балконе: фото

Житель города Горажде в Боснии и Герцеговине пробежал полумарафон на балконе своего жилого дома. Сам парень – опытный марафонский бегун.

Для этого Эмиру Хастору пришлось почти 3 тысячи раз преодолевать небольшое пространство длиной 7,5 метров. Об этом сообщили в Sarajevo Time.

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Таким образом парень решил поддержать физическую форму. Он пояснил, что не имел другого выхода, потому что вечером в его городе действует комендантский час из-за распространения коронавируса. Сам же Эмир своим достижением гордится и призывает так тренироваться других.

Надо было пробежать балкон 2812 раз. Все зависит от того, как вы настроены. Всем людям Боснии и Герцоговины, региона и мира говорю: оставайтесь дома и будьте терпеливы,

– сообщил Эмир Хастор.



Эмир Хастор на своем балконе после марафона / Коллаж 24 канала

Он добавил, что тренируется уже много лет. Поэтому решил найти альтернативу, чтобы продолжить бегать. Мужчина подчеркнул: Очень важно следовать советам и рекомендациям по коронавирусу, чтобы как можно быстрее преодолеть пандемию.



Важность карантина / Инфографика 24 Канала