Житель Боснии и Герцоговины пробежал полумарафон на балконе: фото
Житель города Горажде в Боснии и Герцеговине пробежал полумарафон на балконе своего жилого дома. Сам парень – опытный марафонский бегун.
Для этого Эмиру Хастору пришлось почти 3 тысячи раз преодолевать небольшое пространство длиной 7,5 метров. Об этом сообщили в Sarajevo Time.
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Таким образом парень решил поддержать физическую форму. Он пояснил, что не имел другого выхода, потому что вечером в его городе действует комендантский час из-за распространения коронавируса. Сам же Эмир своим достижением гордится и призывает так тренироваться других.
Надо было пробежать балкон 2812 раз. Все зависит от того, как вы настроены. Всем людям Боснии и Герцоговины, региона и мира говорю: оставайтесь дома и будьте терпеливы,
– сообщил Эмир Хастор.
Эмир Хастор на своем балконе после марафона / Коллаж 24 канала
Он добавил, что тренируется уже много лет. Поэтому решил найти альтернативу, чтобы продолжить бегать. Мужчина подчеркнул: Очень важно следовать советам и рекомендациям по коронавирусу, чтобы как можно быстрее преодолеть пандемию.
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