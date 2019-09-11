Жители Ивано-Франковска хотят переименовать улицу в честь умершего спортсмена

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Роман Вирастюк
Роман Вирастюк / Фото из открытых источников

Жители Ивано-Франковска предложили назвать одну из улиц города в честь известного легкоатлета Романа Вирастюка.

Об этом сообщает издание gk-press.if.ua.

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Также с предложением о переименовании улицы выступил заместитель руководителя управления архитектуры, дизайна и градостроительной деятельности Артур Прокипчук, который призвал подобным образом руководство родного города отдать должное достижениям спортсмена.

Вирастюк умер 27 июля. 50-летнему легкоатлету за несколько дней до этого провели длительную операцию на сердце.

Роман Вирастюк – бронзовый призер чемпионата Европы 1994 года в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (в Атланте в 1996 году, в Сиднее в 2000 году и в Афинах в 2004 году) и экс-капитан сборной Украины по легкой атлетике.

По завершению спортивной карьеры уроженец Ивано-Франковска Вирастюк посвятил себя общественной работе, занимал должность главы департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости Ивано-Франковска
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