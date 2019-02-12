Жозе Моуринью будет вести программу на российском пропагандистском канале

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Жозе Моуринью
Жозе Моуринью / Getty Images

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать на телеканале RT (прежнее название – Russia Today). Он будет вести программу о Лиге чемпионов.

Его программа на российском государственном телеканале называется "У боковой линии вместе с Жозе Моуринью". В программе будут освещать матчи Лиги чемпионов.

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Стартует программа 7 марта. Выходить она раз будет в две недели.

Одним из первых матчей, которые будет анализировать Жозе Моуринью, станет игра ПСЖ против бывшей команды португальца "Манчестер Юнайтед". Это будет ответный матч и уже определится победитель этой пары. Именно из МЮ уволили Моуринью в декабре 2018 года после не слишком удачных результатов в чемпионате Англии. Его заменил бывший игрок "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер. После его назначения, шансы МЮ победить ПСЖ в первом матче значительно возросли.

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Для Моуринью работа на российских пропагандистов не будет первой. Летом 2018 года он работал экспертом на RT во время Чемпионата мира по футболу 2018.

Что такое RT?Российский пропагандистский канал, который начал работу в 2005 году. Подразделение российского государственного СМИ "РИА Новости". Компания финансируется из Федерального бюджета России. Первоначально назывался Russia Today и ставил целью освещения событий в России и мире именно с российской точки зрения. Для этого канал вещал на английском, арабском, немецком, русском, французском и испанском языках в более чем 100 стран мира. Имеет свои студии в Москве, Лондоне и Вашингтоне.
В 2008 году канал сместил акцент на американские события, противопоставляя себя американским СМИ. Также сменил название на RT, чтобы лишний раз не ассоциироваться с Россией
Канал неоднократно обвиняли в российской пропаганде, несоблюдении журналистских стандартов и тому подобное.

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Теги: Спорт Российская пропаганда Футбол Жозе Моуринью
Источник: 24 Канал
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