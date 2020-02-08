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Жозе Моуринью кардинально сменил имидж: фото

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Жозе Моуринью / as.com

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью решил сменить имидж. В одном из лондонских барбершопов наставник шпор постригся налысо.

Сначала фотографию с постриженным налысо Моуринью выложил барбер, который его и стриг. Однако позже он убрал фотографию с Instagram. Но к тому времени она уже успела разлететься по всей сети.

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Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью возглавил английский "Тоттенхэм". Это уже третий его клуб в Англии. До этого он работал в "Челси" и "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" согласился платить португальцу 15 миллионов фунтов в год.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Жозе Моуринью Формула-1
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