Жозе Моуринью может возглавить "Баварию"

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Известный португальский тренер Жозе Моуринью приоткрыл завесу тайны над своим будущим, заявив, что хочет возглавить немецкую "Баварию".

В интервью изданию Record Жозе Моуринью рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить тренерскую карьеру.

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"В Германии я еще не работал. Почему нет? Посмотрим. Я бы хотел постараться выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и взять пятое чемпионство в пяти различных лигах. Но мне не всегда удается получить то, чего я хочу, а мои тренерские амбиции этой прихотью не ограничиваются", – заявил Моуринью.

Ранее Жозе Моуринью занял 13 место в рейтинге топ-10 тренеров в истории клубного футбола по версии France Football.

Кто такой Жозе Моуринью?Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью.

После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб различных португальских клубов (дольше всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем был ассистентом главного тренера "Барселоны". В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы "Бенфика", "УНИАН Лейрия" и "Порту", итальянский "Интернационале", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал Мадрид"

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Теги: Новости Спорта Жозе Моуринью Бавария Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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