Жозе Моуринью смешно упал во время хоккейного матча в России: курьезное видео

Известный португальский тренер Жозе Моуринью принял участие в церемонии вбрасывания шайбы в хоккейном матче КХЛ между омским "Авангардом" и питерским СКА.

Португалец бросил шайбу в центре площадки. После введения шайбы Моуриньо направился к выходу с площадки, но поскользнулся – красная ковровая дорожка ушла из-под ног, и он упал.

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Первым на помощь "Особому гостю" подоспел нападающий СКА Павел Дацюк. Моуринью отделался легкими ушибами.

Jose Mourinho spent far too much time with Phil Jones didn't he? pic.twitter.com/eVkGfmxdrH — FUN88 (@fun88eng) 4 февраля 2019 г.

24 канал писал, что в декабре 2018 года 55-летний специалист был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед" из-за неудовлетворительных результатов команды. На его место пришел Уле Гуннар Сульшер, который выиграл 8 матчей подряд на новой должности.

Кто такой Жозе Моуринью?Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью.



После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб различных португальских клубов (всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем был ассистентом главного тренера "Барселоны". В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы "Бенфика", "УНИАН Лейрия" и "Порту", итальянский "Интернационале", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал Мадрид".

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