Жозе Моуринью смешно упал во время хоккейного матча в России: курьезное видео

276 Читати новину українською
Моуринью упал на хоккейном матче
Моуринью упал на хоккейном матче / Фото из открытых источников

Известный португальский тренер Жозе Моуринью принял участие в церемонии вбрасывания шайбы в хоккейном матче КХЛ между омским "Авангардом" и питерским СКА.

Португалец бросил шайбу в центре площадки. После введения шайбы Моуриньо направился к выходу с площадки, но поскользнулся – красная ковровая дорожка ушла из-под ног, и он упал.

Читайте также: Моуринью нашел новую работу после отставки в "Манчестер Юнайтед"

Первым на помощь "Особому гостю" подоспел нападающий СКА Павел Дацюк. Моуринью отделался легкими ушибами.

24 канал писал, что в декабре 2018 года 55-летний специалист был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед" из-за неудовлетворительных результатов команды. На его место пришел Уле Гуннар Сульшер, который выиграл 8 матчей подряд на новой должности.

Кто такой Жозе Моуринью?Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью.

После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб различных португальских клубов (всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем был ассистентом главного тренера "Барселоны". В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы "Бенфика", "УНИАН Лейрия" и "Порту", итальянский "Интернационале", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал Мадрид".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня
31907
Теги: Спорт Хоккей Жозе Моуринью
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук