Жозе Моуриньо рассказал, когда вернется к тренерской работе

Португальский тренер Жозе Моуриньо с декабря 2018 года – без работы. Но долго оставаться в статусе безработного "Особенный" не намерен.

После того, как Жозе Моуриньо уволили из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, Моуриньо нигде не работал тренером. Но уже готов вернуться к работе.

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"Когда я покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, то сразу определил, что восстановить работу хочу с лета. Надеюсь, что в июле присоединюсь к проекту, который действительно мне по душе", – заявил португалец в комментарии RMC.

Однако где именно португалец продолжит работу, пока неизвестно. Среди вероятных клубов – французские ПСЖ и "Лион", а также итальянская "Рома".