Жозе Моуриньо рассказал, когда вернется к тренерской работе

13 Читати новину українською
Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо / These Football Times

Португальский тренер Жозе Моуриньо с декабря 2018 года – без работы. Но долго оставаться в статусе безработного "Особенный" не намерен.

После того, как Жозе Моуриньо уволили из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, Моуриньо нигде не работал тренером. Но уже готов вернуться к работе.

К слову: "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"

"Когда я покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, то сразу определил, что восстановить работу хочу с лета. Надеюсь, что в июле присоединюсь к проекту, который действительно мне по душе", – заявил португалец в комментарии RMC.

Однако где именно португалец продолжит работу, пока неизвестно. Среди вероятных клубов – французские ПСЖ и "Лион", а также итальянская "Рома".

blog_ava
Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала
сегодня
6274
Теги: Спорт Футбол Жозе Моуринью
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:
сегодня 12:40 Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:
81
Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
16 мая 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
Станіслав Безушко 26
Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
сегодня 11:10 Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
178
Клуб-новичок АПЛ существовал за деньги семьи Усамы бин Ладена
17 мая 22:20 Клуб-новичок АПЛ существовал за деньги семьи Усамы бин Ладена
97
Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа
17 мая 14:47 Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа
108
Новости
Больше новостей
Залиште відгук