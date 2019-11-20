Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"

Новым наставником английского "Тоттенхэма" стал португальский специалист Жозе Моуриньо. Это его уже третий английский клуб.

Контракт с тренером рассчитан до конца сезона 2022/2023, говорится на официальном сайте "Тоттенхэма".

"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными поклонниками. Качество и в команде, и в академии мне нравится. Работа с этими игроками меня привлекла", – заявил Моуриньо после назначения.

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Напомним, что за день до этого, во вторник, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил аргентинца Маурисио Почеттино с должности главного тренера.

Жозе Моуриньо является одним из самых успешных тренеров в мире, который завоевал 25 старших трофеев. Он известен своей работой с "Порту", "Интером", "Челси", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Он выиграл национальные чемпионаты четырех разных стран (Португалия, Англия, Италия и Испания) и является одним из трех тренеров, которые дважды выигрывали Лигу чемпионов с двумя клубами – "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010 году. Он также трехкратный победитель Английской премьер-лиги с "Челси" (2005, 2006, 2015 годы).