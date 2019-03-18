Жуниор Мораес прокомментировал получение украинского гражданства

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Теперь игрок не будет считаться легионером в чемпионате Украины. И даже сможет сыграть за национальную сборную.

"Украина – страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад. Здесь растут и пошли в школу наши дети. Мы имели возможность покинуть эту страну множество раз, однако всегда принимали решение остаться, ведь счастливы в Украине", - заявил Мораес в комментарии сайту "Шахтера".

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В понедельник, 18 марта, стало известно, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Также есть информация, что игрок во вторник, 19 марта, присоединится к сборной Украины, которая 22 марта сыграет против Португалии. 25 марта "сине-желтые" будут противостоять сборной Люксембурга.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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