Жуниор Мораес прокомментировал скандал вокруг его натурализации

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес сыграл в двух матчах квалификации Евро-2020 – против Португалии и Люксембурга. Однако федерации обеих стран хотят подать жалобу из-за участия игрока в этих матчах. Поэтому Украине грозит зачисление технических поражений в этих матчах.

Но Жуниор Мораес убежден, что Украине ничего не угрожает из-за его участия в этих матчах.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", – заявил Жуниор Мораес в комментарии изданию "Сегодня".

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Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно только 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в национальную сборную. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли в Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Сначала техническое поражение за участие Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга, где тоже хотят подать жалобу на участие Мораеса в матче.

Мораес перешел в донецкий "Металлург" летом 2017 года. И до зимы 2017 года выступал за украинские клубы – "Металлург" и "Динамо". Однако в феврале 2017 года футболист перешел в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В Китае Мораес провел четыре месяца. Летом 2017 года он вернулся в "Динамо", а через год перешел в донецкий "Шахтер".

В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение "непрерывно", учитывая четырехмесячное отлучение Жуниора Мораеса в аренду в китайский клуб.