Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром УПЛ

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес выиграл гонку бомбардиров чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов.

В четверг, 30 мая, завершился чемпионат Украины сезона 2018/2019. По его итогам, чемпионом стал донецкий "Шахтер", на второй строчке расположилось киевское "Динамо", а бронзовые награды впервые в истории завоевала "Александрия".

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32-летний Мораес забил 19 голов в 27 матчах, при этом только один с пенальти. Жуниор повторил личный рекорд результативности, установленный в сезоне 2013/2014.

Интересно, что абсолютный рекорд принадлежит другому игроку "Шахтера", Генриху Мхитаряну, который в сезоне 2012/13 годов забил в ворота соперников 25 мячей.

Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занял капитан "Динамо" Виктор Цыганков. Он забил в завершившемся чемпионате Украины 18 голов, 7 из которых – с пенальти. Третье место у Марьяна Шведа из "Карпат" – 14 мячей.

Лучшим ассистентом нынешнего сезона стал хавбек "горняков" Тайсон, который в 25 матчах отдал 12 голевых передач (на втором месте снова расположился Виктор Цыганков с 8 ассистами).

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