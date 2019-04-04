Журнал Spiegel выиграл дело против Роналду: они писали о его махинациях с налогами

В 2016 году немецкий еженедельник Spiegel опубликовал материалы, касающиеся методов, которые Криштиану Роналду использовал для уклонения от уплаты налогов. Португалец подал в суд, но проиграл.

Spiegel опубликовал материал на основе данных Football Leaks вместе с 60 с журналистами исследовательской сети European Investigative Collaborations (EIC). Кроме Криштиану Роналду, статья содержала информацию о махинациях со стороны тренера Жозе Моуриньо и игрока сборной Германии Месута Озила.

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Обложка журнала Spiegel со статьей о Роналду

Однако в конце февраля 2017 года суд в Гамбурге постановил, чтобы издание убрало статью с сайта. В противном случае журналу грозил штраф в 250 тысяч евро. Причиной послужило то, что обнародованная информация была похищена из компьютера адвоката Роналду. Поэтому адвокаты не отрицали правдивость изложенного материала, а делали акцент на том, что он содержит данные, которые подпадают под адвокатскую тайну и не могут быть обнародованы.

Поэтому судебное разбирательство по восстановлению материалов шло два года. И в итоге завершился в пользу еженедельника. Адвокаты Spiegel сумели доказать, что история правдива, а общественный интерес к этой теме велик. Также они выразили позицию, что пока средства массовой информации не хакают или не приглашают кого-то взломать чужой компьютер, их репортаж защищен законом о прессе.

Адвокаты футболиста, предвидя проигрыш дела, приняли решение отозвать иск против журнала.

Стоит напомнить, что за уклонение от уплаты налогов Роналду получил 23 месяца условного срока и штраф в 18,8 миллиона евро штрафа.