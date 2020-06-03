Журналист киевлян вспомнил столкновение Тараса Степаненко с защитником "Динамо" Денисом Поповым. Представитель намекнул своей фотографией на возможную симуляцию сбора футболиста "горняков".

Известный украинский журналист Андрей Шахов, который является сотрудником "Динамо" Киев ТВ, выложил фотографию в одной из соцсетей и ярко подписал пост.

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Журналист сравнил повреждение Степаненко со страшной травмой, полученной экс-динамовцем Домагоем Видой в матче против "Янг Бойз".

Ну вы поняли, что я хочу сказать,

– намекнул Шахов.