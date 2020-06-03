Журналист потроллил повреждение Степаненко в матче с "Динамо"
Журналист киевлян вспомнил столкновение Тараса Степаненко с защитником "Динамо" Денисом Поповым. Представитель намекнул своей фотографией на возможную симуляцию сбора футболиста "горняков".
Известный украинский журналист Андрей Шахов, который является сотрудником "Динамо" Киев ТВ, выложил фотографию в одной из соцсетей и ярко подписал пост.
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Журналист сравнил повреждение Степаненко со страшной травмой, полученной экс-динамовцем Домагоем Видой в матче против "Янг Бойз".
Ну вы поняли, что я хочу сказать,
– намекнул Шахов.
Скандальное решение Монзуль
В матче 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков". Но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.
Оказалось, что до удара Сидорчука защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко.
Такое решение Монзуль было не по нраву футболистам киевлян и многим футбольным экспертам.
Сам Денис Попов гневно раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Екатериной Монзуль. "Наши украинские арбитры – ", – написал Попов в Instagram.
В свою очередь, Тарас Степаненко заявил, что в этом моменте был 100-процентный фол.
Шахтер – Динамо: главное
- "Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" из-за поражения опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.
- "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая то, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство.