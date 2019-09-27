Журналист каналов "Футбол 1/2" признался, что распространил слух о трансфере "Динамо"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас рассказал, что однажды пустил слух относительно футболиста по просьбе агента. Слух касался киевского "Динамо".

Бурбас заявил, что распространил слух не от своего имени, а с помощью своих друзей.

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Есть один из агентов, с которым общаюсь. И он хотел закинуть мне одну инфу. Мол, у нас там есть один иностранный игрок, которого мы хотим устроить в чемпионат Бельгии. И попросил: "Напиши, пожалуйста, что им интересуются "Динамо" и "Шахтер", чтобы эта информация разошлась".

На это я ему ответил: "Смотри, я дорожу своей репутацией, именем, поэтому от себя эту информацию выдавать не буду". Но через своих друзей закинул анонимную сплетню, что якобы "Динамо" интересуется этим футболистом.

Дальше самое интересное: Игорь Суркис прочитал эту информацию, позвонил в клуб и начал расспрашивать про этого футболиста. Президенту клуба выслали нарезку с действиями этого иностранца. Он настолько заинтересовался и сказал: "Обязательно просматривайте его". Не знаю, дошло ли дело до предложения, но клуб в итоге не отпустил игрока. Вот так из ничего едва не состоялся трансфер в киевское "Динамо", – цитирует Бурбаса сайт каналов "Футбол 1/2".

Игорь Бурбас активно ведет блог в твиттере и распространяет внутреннюю информацию из клубов. Иногда его информация подтверждается, иногда – нет. В частности, Бурбас сообщал, что Висенте Гомес возглавит "Олимпик", что и произошло.