Журналист обвинил футболистов "Карпат" в получении денег от конкурентов

Журналист телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Игорь Бурбас заявил, что игроки "Карпат" получили деньги от футбольного клуба "Львов". Все из-за ничьей в матче против "Мариуполя".

По словам журналиста, "каждый, кто отбирал у "Мариуполя" очки, получил благодарность в виде 5 тысяч у.е", эти деньги им заплатило руководство "Львова".

Боси ФК Львів, як і обіцяли, віддячили землякам з Карпат. Кожен, хто відбирав у Маріуполя очки, отримав подяку у вигляді 5 тисяч у.о. Цей результат гарантував містянам місце у першій шістці, не залежно ні від чого. — Igor Burbas (@iburbas) 20 березня 2019 р.

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На это сразу пришел ответ от "Карпат".

"Интересно, сколько сам Игорь Бурбас получил за такой "инсайд", – говорится в посте клуба.

Цікаво, скільки сам @iburbas отримав за такий "інсайд"... — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 20 березня 2019 р.

Стоит напомнить, что в двадцать втором туре УПЛ определялись команды, которые попадут в первую шестерку – "Львов" играл на выезде с прямым конкурентом "Десной" в Чернигове, а "Карпаты" принимали дома "Мариуполь". При этом "Карпаты" уже не боролись за попадание в топ-6.

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"Карпаты" и "Мариуполь" сыграли вничью. При этом "зелено-белые" могли выиграть этот матч, но в конце игры Марьян Швед не реализовал выход один на один с вратарем. А "Львов" обыграл "Десну". Поэтому все решалось в матче между "Арсенал-Киев" и полтавской "Ворсклой". Последней надо было побеждать, чтобы попасть в топ-6. Тогда во вторую шестерку попал бы "Мариуполь". Но "Арсенал" сумел сравнять счет с пенальти за минуту до конца основного времени.