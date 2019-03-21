Журналист обвинил футболистов "Карпат" в получении денег от конкурентов

2 Читати новину українською
Журналист обвинил футболистов "Карпат" в получении денег от конкурентов

Журналист телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Игорь Бурбас заявил, что игроки "Карпат" получили деньги от футбольного клуба "Львов". Все из-за ничьей в матче против "Мариуполя".

По словам журналиста, "каждый, кто отбирал у "Мариуполя" очки, получил благодарность в виде 5 тысяч у.е", эти деньги им заплатило руководство "Львова".

Читайте также: Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич

На это сразу пришел ответ от "Карпат".

"Интересно, сколько сам Игорь Бурбас получил за такой "инсайд", – говорится в посте клуба.

Стоит напомнить, что в двадцать втором туре УПЛ определялись команды, которые попадут в первую шестерку – "Львов" играл на выезде с прямым конкурентом "Десной" в Чернигове, а "Карпаты" принимали дома "Мариуполь". При этом "Карпаты" уже не боролись за попадание в топ-6.

Читайте также: Почему Мораес в сборной - это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов

"Карпаты" и "Мариуполь" сыграли вничью. При этом "зелено-белые" могли выиграть этот матч, но в конце игры Марьян Швед не реализовал выход один на один с вратарем. А "Львов" обыграл "Десну". Поэтому все решалось в матче между "Арсенал-Киев" и полтавской "Ворсклой". Последней надо было побеждать, чтобы попасть в топ-6. Тогда во вторую шестерку попал бы "Мариуполь". Но "Арсенал" сумел сравнять счет с пенальти за минуту до конца основного времени.

blog_ava
Главные новости 20 марта: новый президент Казахстана, санкции для РФ Украины, заявление Садового
сегодня
1675
Теги: Журналисты Спорт Футбол ФК Львов ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
сегодня 14:19 Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
36
Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
сегодня 12:43 Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
67
Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
сегодня 11:42 Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
97
Сербия сыграла вничью с Германией в товарищеском матче: видео голов
сегодня 10:24 Сербия сыграла вничью с Германией в товарищеском матче: видео голов
50
Не подстраиваюсь под соперницу, сама выбираю темп боя, – каратистка Галина Мельник
сегодня 09:02 Не подстраиваюсь под соперницу, сама выбираю темп боя, – каратистка Галина Мельник
Станіслав Безушко 60
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук