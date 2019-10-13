Журналист опубликовал зарплаты чиновников УАФ: Маркевич получает 729 тысяч гривен в месяц

Журналист Константин Андриюк опубликовал зарплаты чиновников Украинской ассоциации футбола (УАФ). Андриюк опубликовал зарплаты чиновников в контексте финансирования арбитра Сергея Беккера, который перенес инсульт.

По информации журналиста, зарплата руководителя Беккера – Лучано Луче за март 2019 года составила 508 985 гривен. Луччи – глава комитета арбитров УАФ.

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Также Андриюк опубликовал зарплаты других чиновников за месяц.

Мирон Маркевич (Председатель комитета национальных сборных) – 729 905 гривен

Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 гривен

Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 гривен

Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 гривен

Игорь Беланов (сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола) – 157 595 гривен

Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 гривен

Валентин Латыпов (советник президента УАФ) – 99 644 гривен

Как известно, украинский лайнсмен Сергей Беккер перенес инсульт прошлой осенью перед матчем Лиги Европы ПАОК – "Види", который состоялся 25 октября 2018 года.

Беккер до сих пор находится на лечении, но уже в Украине. Об инсульте Сергея стало известно благодаря журналистам, которые сообщили, что УАФ не выделило деньги на лечение своего работника. В августе СМИ сообщили, что УАФ таки выделила деньги.