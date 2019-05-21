Журналист подтвердил, что Ребров ведет переговоры с титулованным клубом

Украинский тренер Сергей Ребров, который возглавляет венгерский клуб "Ференцварош", может сменить место работы.

Недавно появилась информация, что турецкий "Бешикташ" рассматривает украинского наставника Сергея Реброва в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

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Эту информацию подтвердил журналист и телеведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик. По его информации, "Бешикташ" контактировал с 44-летним Ребровым.

Журналист заявил, что разговоры между стамбульским клубом и тренером продолжаются. "Бешикташ" якобы консультируется с Ребровым по некоторым вопросам, в частности, по контракту.

В чемпионате Турции "Бешикташ" не сумел завоевать чемпионский титул. За тур до окончания лиги "орлы" могут занять только 3-е место. "Бешикташ" – один из самых титулованных клубов Турции. "Орлы" 15 раз выигрывали национальное первенство, 9 раз выигрывали Кубок Турции и 8 раз Суперкубок.

В свою очередь Сергей Ребров в этом сезоне вместе с клубом "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии.