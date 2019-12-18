Журналист раскрыл зарплатные ведомости клубов УПЛ
Журналист Игорь Цыганик назвал размеры месячной зарплатной ведомости украинских клубов.
Об этом ведущий "Цыганик Live" на FootballHub рассказал в своем шоу.
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Среди названных клубов лидер "Ворскла" – 10 млн гривен. У "Зари" – 9 млн гривен.
"Александрия" и "Десна" имеют по 8 млн, но игроки александрийского клуба получают еще премиальные.
Зарплатная ведомость "Мариуполя" – 5 млн гривен. У "Карпат" – 3 млн гривен.
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