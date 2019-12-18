Журналист раскрыл зарплатные ведомости клубов УПЛ

24 Читати новину українською
Зарплатная ведомость клубов УПЛ

Журналист Игорь Цыганик назвал размеры месячной зарплатной ведомости украинских клубов.

Об этом ведущий "Цыганик Live" на FootballHub рассказал в своем шоу.

Читайте также: Игроки "Александрии" получили солидные премии за бронзу в УПЛ – названа сумма

Среди названных клубов лидер "Ворскла" – 10 млн гривен. У "Зари" – 9 млн гривен.

"Александрия" и "Десна" имеют по 8 млн, но игроки александрийского клуба получают еще премиальные.

Зарплатная ведомость "Мариуполя" – 5 млн гривен. У "Карпат" – 3 млн гривен.

Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
сегодня
2527
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол УПЛ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:34 Украинского олимпийского чемпиона Торохтия дисквалифицировали из-за допинга
Юрій Семенюк 74
сегодня 12:40 Чемпионат: "Боруссия" упустила победу в матче против "СБ Лейпциг", забив три гола – видео
Ігор Саджениця 35
17 декабря 19:58 Элина Свитолина попала в финал номинации "Удар года" от WTA: видео
Юрій Семенюк 53
17 декабря 14:22 Серия А выпустила антирасистские плакаты с изображениями обезьян
Юрій Семенюк 81
17 декабря 12:25 18 декабря заканчивается подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
Михайло Гема 2847
Новости
Больше новостей
Залиште відгук