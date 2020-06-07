Украинский вратарь Андрей Лунин вернется из аренды в "Овьедо" в мадридский "Реал". В новом сезоне украинец станет вторым вратарем мадридцев.

Возглавляемый Зинедином Зиданом "Реал" принял решение, что Андрей Лунин в сезоне 2020/2021 будет играть за "королевский клуб", сообщает Diario Madridista.

Это важно "Реал" официально решил судьбу Лунина

Лунин готов к конкуренции с Куртуа

В "Реале" считают, что 21-летний украинец готов конкурировать с основным голкипером – бельгийцем Тибо Куртуа.

Как пишет Diario Madridista, в "Реале" отмечают, что Лунин больше отдается во время тренировок.

Также мадридцы считают, что аренды Лунина в "Вальядолид" и "Овьедо" не оправдали себя.

Лунин начал сезон в "Вальядолиде", но провел за клуб всего 2 матча. В январе Андрей перешел в "Овьедо", в составе которого сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.

"Реал" также может оставить в составе арендованного у "ПСЖ" вратаря Альфонса Ареоля.

Француз тоже хочет остаться в Испании, но вопрос продления аренды пока не решен.

В свете пандемии COVID-19 "сливочные" стараются не тратить лишние средства.