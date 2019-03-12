Зидан может устроить кадровую чистку в "Реале", от которой пострадает украинец

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Зинедин Зидан
Зинедин Зидан

Зинедин Зидан, после возвращения на пост главного тренера мадридского "Реала", во время трансферного окна летом 2019 года может купить сразу трех звездных футболистов. А также поставить крест на надеждах украинца Андрея Лунина в клубе.

На трансферную кампанию Зидан может получить 300 миллионов евро. За эти деньги в "Реал" должны перейти Эден Азар из "Челси" и Кристиан Эриксена из "Тоттенхэма". Третьим новичком команды летом может стать один из нападающих ПСЖ – Неймар или Килиан Мбаппе, пишет Marca.

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Но кроме покупки, "Реалу" придется и попрощаться со звездными игроками. Среди вероятных кандидатов, которые летом покинут команду – Гарет Бэйл и Лука Модрич.

От перестройки в "Реале" может пострадать украинский вратарь Андрей Лунин. Его снова могут отдать в аренду. Ведь Зинедин Зидан будет рассчитывать на Кейлора Наваса и Тибо Куртуа. В то время как третьим вратарем "сливочных" снова станет сын Зидана Люка. Поэтому Лунину места в команде не будет.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
Источник: 24 Канал
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