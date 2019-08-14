Зидан неожиданно может покинуть "Реал" перед началом нового сезона

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может покинуть тренерский мостик "сливочных". Француз недоволен тем, что клуб не подписал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Срыв этого трансфера может привести к уходу француза со своего поста, утверждает журналист El Pais Диего Торрес, который освещает жизнь клуба.

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Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в "Реал", и теперь он выглядит неважно. Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом (президентом "Реала", – Спорт24).

Для Зидана его проект и Погба – почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не произошло. Зидан вернулся как щит, который защищает Флорентино, но он уже выполнил эту политическую и социальную миссию,

– сказал Торрес The Independent.

Как известно, в марте "Реал" объявил о возвращении Зинедина Зидана. 47-летний француз возглавил "Реал" после того, как с поста главного тренера был уволен Юлена Лопетеги, а впоследствии Сантьяго Солари.

Однако вывести "Реал" из кризиса Зидану не удалось. "Сливочные" заняли только третье место в чемпионате Испании.

СМИ называли ключевым условием возвращения Зидана летние трансферы, благодаря которым Зидан имел бы возможность сменить команду.

В "Реал" успели перейти ряд звездных футболистов: Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитао, Ферланд Мэнди и Родриго. Всего "Реал" потратил на новых футболистов более 300 миллионов евро.