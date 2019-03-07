Зидан отказался вернуться в "Реал", но назвал одно условие

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил отказом на предложение президента "сливочных" Флорентино Переса немедленно вернуться в команду, сменив на посту "рулевого" Сантьяго Солари.

Однако, Зинедин Зидан возглавит мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона, утверждает El Chiringuito.

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По данным источника, после поражения "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зидану. Француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом.

Очевидно, что 46-летний специалист не хочет, чтобы на финише сезона его судили за ошибки предшественников, предпочитая брать на себя ответственность с "чистого листа".

Отмечается, что Флорентино Перес оптимистично воспринял новость о готовности Зидана к диалогу летом, однако также держит в уме и возможное возвращение в Мадрид Жозе Моуриньо.

К слову, Зинедин Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018 год. Под руководством французского специалиста клуб в течение трех лет побеждал в Лиге чемпионов.

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