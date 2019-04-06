Зидан принял неожиданное решение относительно украинца Лунина в "Реале"

Украинец Андрей Лунин, который проводит нынешний сезон в аренде в "Леганеса", летом вернется в "Реал" и останется в мадридском клубе на следующий сезон в качестве второго вратаря.

Тибо Куртуа и Андрей Лунин составят основную пару вратарей "Реала" в следующем сезоне, сообщает Marca.

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Основным голкипером все же останется Куртуа, а Кейлору Навасу будет предоставлен выбор: или покинуть клуб, или согласиться на роль третьего вратаря.

При этом в "Реале" не слишком довольны выступлениями Куртуа в нынешнем сезоне, однако на его статус основного вратаря команды это не повлияет.

Андрей Лунин летом вернется в "Реал" после аренды в "Леганесе", который не предоставлял Андрею того количества игрового времени, на который рассчитывали в столичном клубе.

Лунин перебрался в "Реал" из "Зари" летом прошлого года, но сразу был отдан в аренду. За "Леганес" 20-летний украинец в текущем сезоне сыграл всего 3 матча в Ла лиге и 2 матча в Кубке Испании.

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