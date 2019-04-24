Зидан требует продать звездного вратаря "Реала", Лунин может получить шанс

18 Читати новину українською
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа / Eurosport

Мадридский "Реал" летом планирует провести ротацию на вратарской позиции. Команду может покинуть звездный бельгийский голкипер Тибо Куртуа.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не видит в команде Куртуа, сообщает Mundo Deportivo.

Смотрите также: Эффектный сэйв украинца Лунина признан лучшим в чемпионате Испании: видео

Французский специалист, вернувшийся в "Реал", намерен сделать ставку на Кейлора Наваса. Поэтому Зидан и попросил руководство клуба продать Тибо.

Куртуа перешел в "Реал" летом 2018-го года из лондонского "Челси" за 35 млн евро. Контракт бельгийца с "сливочными" действует до лета 2024 года.

По информации издания, Тибо не намерен уходить из "Реала" и готов к борьбе с Навасом. Хотя по возвращении Зидана бельгиец не попадает в основной состав. В нынешнем сезоне в 24 матчах чемпионата Испании бельгийский вратарь пропустил 30 мячей и сделал 57 сейвов.

Скорее всего, вторым голкипером "Реала" станет украинец Андрей Лунин. Причиной этого является то, что третий голкипер "Реала" Лука Зидан может уже в ближайшее межсезонье покинуть Мадрид. В услугах 20-летнего вратаря заинтересован швейцарский "Базель". Следовательно, Лунин имеет все шансы вернуться из аренды в "Леганесе".

Однако, по сообщению испанского издания Marca, "Леганес" обратился к "Реалу" с предложением оставить Лунина еще на год в аренде. И, если "Реал" покинут два голкипера, мадридцы вынуждены будут вернуть украинца Лунина.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Как покрасить яйца в золотой цвет на Пасху: оригинальные идеи с фото
сегодня
6461
Теги: Спорт Футбол Трансферы Андрей Лунин Реал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
сегодня 15:12 День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
19
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
сегодня 13:15 Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
117
В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
сегодня 12:20 В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
20
Последний шанс "Динамо" в чемпионате Украины: анонс матча с "Шахтером"
сегодня 08:00 Последний шанс "Динамо" в чемпионате Украины: анонс матча с "Шахтером"
188
Элина Свитолина поразила сеть своей эротичностью: фото
23 апреля 23:23 Элина Свитолина поразила сеть своей эротичностью: фото
562
Новости
Больше новостей
Залиште відгук