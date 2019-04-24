Зидан требует продать звездного вратаря "Реала", Лунин может получить шанс

Мадридский "Реал" летом планирует провести ротацию на вратарской позиции. Команду может покинуть звездный бельгийский голкипер Тибо Куртуа.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не видит в команде Куртуа, сообщает Mundo Deportivo.

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Французский специалист, вернувшийся в "Реал", намерен сделать ставку на Кейлора Наваса. Поэтому Зидан и попросил руководство клуба продать Тибо.

Куртуа перешел в "Реал" летом 2018-го года из лондонского "Челси" за 35 млн евро. Контракт бельгийца с "сливочными" действует до лета 2024 года.

По информации издания, Тибо не намерен уходить из "Реала" и готов к борьбе с Навасом. Хотя по возвращении Зидана бельгиец не попадает в основной состав. В нынешнем сезоне в 24 матчах чемпионата Испании бельгийский вратарь пропустил 30 мячей и сделал 57 сейвов.

Скорее всего, вторым голкипером "Реала" станет украинец Андрей Лунин. Причиной этого является то, что третий голкипер "Реала" Лука Зидан может уже в ближайшее межсезонье покинуть Мадрид. В услугах 20-летнего вратаря заинтересован швейцарский "Базель". Следовательно, Лунин имеет все шансы вернуться из аренды в "Леганесе".

Однако, по сообщению испанского издания Marca, "Леганес" обратился к "Реалу" с предложением оставить Лунина еще на год в аренде. И, если "Реал" покинут два голкипера, мадридцы вынуждены будут вернуть украинца Лунина.

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