Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: кто представит Украину

С 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария) пройдут III зимние Юношеские Олимпийские игры. На молодежном форуме Украину будут представлять 39 спортсменов. Они будут соревноваться в 12 из 16 возможных дисциплин.

Игры соберут 1880 спортсменов из которых – 940 юношей и 940 девушек.

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Где представлены украинцы

биатлон

лыжное двоеборье

хоккей 3х3

санный спорт

фигурное катание

шорт-трек

прыжки на лыжах

скелетон

фристайл

горнолыжный спорт

лыжные гонки

сноубординг.

С поименным списком сборной Украины в Лозанне 2020 можно ознакомиться по ссылке.

Что известно о зимних Юношеских Олимпийских играх (ЮОИ)?

В 2008 году Международный Олимпийский Комитет начал проведение летних и зимних ЮОИ, которые проходят каждые два года.

Их главная задача – через проведение спортивных соревнований расширить культурную и образовательную составляющую в карьере молодого поколения спортсменов (возраст участников 15-18 лет).

Летние Юношеские Олимпийские игры проходили в Сингапуре (2010 год), китайском Нанкине (2014 год), аргентинском Буэнос-Айресе (2018 год).

Зимние - в австрийском Инсбруке (Австрия) в 2012 году и в норвежском Лиллехаммере (Норвегия) в 2016-м.