Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: кто представит Украину
С 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария) пройдут III зимние Юношеские Олимпийские игры. На молодежном форуме Украину будут представлять 39 спортсменов. Они будут соревноваться в 12 из 16 возможных дисциплин.
Игры соберут 1880 спортсменов из которых – 940 юношей и 940 девушек.
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Где представлены украинцы
- биатлон
- лыжное двоеборье
- хоккей 3х3
- санный спорт
- фигурное катание
- шорт-трек
- прыжки на лыжах
- скелетон
- фристайл
- горнолыжный спорт
- лыжные гонки
- сноубординг.
С поименным списком сборной Украины в Лозанне 2020 можно ознакомиться по ссылке.
Что известно о зимних Юношеских Олимпийских играх (ЮОИ)?
В 2008 году Международный Олимпийский Комитет начал проведение летних и зимних ЮОИ, которые проходят каждые два года.
Их главная задача – через проведение спортивных соревнований расширить культурную и образовательную составляющую в карьере молодого поколения спортсменов (возраст участников 15-18 лет).
Летние Юношеские Олимпийские игры проходили в Сингапуре (2010 год), китайском Нанкине (2014 год), аргентинском Буэнос-Айресе (2018 год).
Зимние - в австрийском Инсбруке (Австрия) в 2012 году и в норвежском Лиллехаммере (Норвегия) в 2016-м.