Зинченко хотел получить российский паспорт – агент
Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко мог оказаться в национальной сборной России. Все вопросы отпали, когда поступило приглашение украинской команды.
Об этом рассказал футбольный агент Олег Еремин в программе "Инсайдеры", пишет Sport24. Он рассказал, что у футболиста есть агент Анатолий Павук, который является его другом.
Читайте также Зинченко: Меня в "Манчестер Сити" подписывали 58 игроком для аренды
Талант для российских клубов
По словам Еремина, когда-то Анатолий обратился к нему с просьбой помочь пристроить Зинченко в хорошую команду, потому что видел большой талант и перспективу в парне.
Павук пытался предлагать молодого футболиста в "Спартак", "Зенит", всем грандам российского чемпионата.
В итоге Зинченко ни с кем не смог подписать контракт. Тогда Еремин нашел вариант с "Уфой".
Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Его родители этого хотели и он соответственно. Но потом процесс получения гражданства затянулся, поступило приглашение в сборную Украины, тогда все вопросы отпали,
– рассказал агент.
- После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу". Сыграл 31 матч и забил два гола.
- В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "Манчестер Сити".
- Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.
Зинченко и "Манчестер Сити"
- В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил 1 мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которых 57 набранных пунктов.
- Розыгрыш чемпионата Англии временно остановлен из-за пандемии коронавируса.
- Английский куб отстранили от еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей. Однако "Мансити" подал апелляцию на такое решение. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции было отложено.