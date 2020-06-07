Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко мог оказаться в национальной сборной России. Все вопросы отпали, когда поступило приглашение украинской команды.

Об этом рассказал футбольный агент Олег Еремин в программе "Инсайдеры", пишет Sport24. Он рассказал, что у футболиста есть агент Анатолий Павук, который является его другом.

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Талант для российских клубов

По словам Еремина, когда-то Анатолий обратился к нему с просьбой помочь пристроить Зинченко в хорошую команду, потому что видел большой талант и перспективу в парне.

Павук пытался предлагать молодого футболиста в "Спартак", "Зенит", всем грандам российского чемпионата.

В итоге Зинченко ни с кем не смог подписать контракт. Тогда Еремин нашел вариант с "Уфой".

Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Его родители этого хотели и он соответственно. Но потом процесс получения гражданства затянулся, поступило приглашение в сборную Украины, тогда все вопросы отпали,

– рассказал агент.

После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу". Сыграл 31 матч и забил два гола.

В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "Манчестер Сити".

Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.

Зинченко и "Манчестер Сити"