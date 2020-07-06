Зинченко – лучший в матче "МанСити" даже с результативной ошибкой: украинец установил рекорд
Украинский футболист Александр Зинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в проигранном поединке с "Саутгемптоном".
Авторитетная компания спортивной аналитики InStat оценила игроков матча 33-го тура АПЛ "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" (1:0). Об этом сообщает "Команда 1".
Смотрите также: Неудача Зинченко привела к шедевральному голу в ворота "Манчестер Сити" и поражению: видео
Зинченко лучший
По данным InStat, лучший показатель в составе гостей, несмотря на результативную ошибку, именно у Зинченко.
Украинский футболист набрал 351 балл. Это личный рекорд 23-летнего игрока в действующем сезоне АПЛ.
Показатели футболиста
Украинец за 90 минут выполнил 152 ТТД (технико-тактических действий) с нехваткой в 13%.
Александр отдал 5 острых и 12 фланговых передач, выиграл 7 единоборств из 10, провел 4 отбора и 3 перехвата, а также 7 раз потерял мяч.
В то же время WhoScored считает Зинченко вторым с конца в этом матче.