Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную исполнителей 1996 года рождения. Он оказался единственным украинцем в ней, но рядом с ним оказался партнер из "Мансити".

Такие виртуальные команды собрал известный портал Bleacher Report Football. Представители СМИ просмотрели всех футболистов начиная с 1985-го до 2000-го года рождения.

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Не обошлось без украинца

Игроков оценивали по уровню производительности на футбольном поле и способностями.

В символической сборной Зинченко расположился на позиции левого защитника. Именно на этом месте сейчас использует парня главный наставник "Мансити" Хосеп Гвардиола.

Вся сборная Dream Team-1996 выглядит следующим образом:

Вратарь: Андре Онана (Камерун, "Аякс")

Защитники: Бенжамен Павар (Франция, "Бавария"), Джанлука Манчини (Италия, "Рома"), Лукас Эрнандес (Франция, "Бавария"), Александр Зинченко (Украина "Манчестер Сити").

Полузащитники: Родри (Испания, "Атлетико"), Артур (Бразилия, "Барселона"), Юлиан Брандт (Германия, "Боруссия" Д)

Нападающие: Кингсли Коман (Франция, "Бавария"), Тимо Вернер (Германия, Лейпциг), Лерой Сане (Германия, "Манчестер Сити").

Добавим, что недавно появилась информация, что в свое время Александр Зинченко мог получить российский паспорт. Футболист опроверг эту информацию, сказав, что это полный бред.

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