На украинского футболиста Александра Зинченко "посыпалось" много критики после матча "Манчестер Сити" с "Саутгемптоном". "Святые" забили единственный гол в матче после того, как отобрала мяч у Александра. Впрочем, именно Зинченко был едва ли не лучшим игроком поединка.

Как сообщает "Команда 1", Александр Зинченко стал лидером в 33-м туре АПЛ по количеству передач, навесов, каблуков и общему показателю ТТД (технико-тактических действий).

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Зинченко опередил партнеров по команде Жоау Канселу и Эмерика Ляпорта, а также Уилфреда Ндиди и Курта Зума из "Лестера" и "Челси" соответственно.

Статистика Зинченко

Зинченко провел полный матч против "Саутгемптона". В моменте с пропущенным голом "горожан" Зинченко потерял мяч.

Но следует обратить внимание, что Александр принял единственное правильное решение во время эпизода.

Зинченко оказался под прессингом и ничего не мог поделать. Вместо этого следует говорить об ошибке Эдерсона, который покинул ворота и пропустил почти с центра поля.

Как сообщал Спорт 24, по оценке InStat, Зинченко провел свой лучший матч в этом сезоне АПЛ.

Александр стал лучшим в составе "Сити" в матче со "святыми". На счету Зинченко 154 ТТД с браком 14%, 121 пас, 12 фланговых передач, 16 подборов.