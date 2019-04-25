Зинченко – талисман: уникальная серия украинца в чемпионате Англии

В среду, 24 апреля, "Манчестер Сити" обыграл принципиального соперника, "Манчестер Юнайтед", со счетом 2:0.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и был признан одним из лучших игроков. Теперь "Манчестер Сити" осталось выиграть три матча, чтобы добыть чемпионский титул. Все будет зависеть от того, как они сыграют с "Бернли", "Лестером" и "Брайтоном".

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Британские спортивные СМИ в шутку пишут о том, что судьба чемпионского титула зависит от двоих людей: Хосепа Гвардиолы и Александра Зинченко. Испанский тренер определяет стартовый состав на игры, а украинский футболист стал своеобразным талисманом для "горожан", передает Footboom.

Дело в том, что Зинченко выходил в чемпионате Англии в составе "Сити" 19 раз, и все 19 матчей его команда выиграла. Началось все 13 декабря 2017 года, когда Александр вышел на замену в матче с "Суонси". На 73 минуте украинец заменил Фабиана Делфа, а "горожане" выиграли 4:0.

С того момента, если Зинченко выходил в основном составе, или на замену, то "Сити" выигрывал поединок. Именно поэтому в Англии уже пишут о том, что если Зинченко сыграет свой 20-й (с "Бернли"), 21-й (с "Лестером") и 22-й (с "Брайтоном") матчи в АПЛ, то "Манчестер Сити "все эти поединки выиграет, уникальная серия победных матчей с Александром в составе продлится, а "горожане" смогут выиграть чемпионат Англии.

22-летний украинец сыграл 25 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах этого сезона, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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