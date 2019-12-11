Зинченко, Белодед и Овсий попали в рейтинг украинских лидеров до 30 лет

Украинская газета Kyiv Post опубликовала ежегодный рейтинг "30 до 30", в которой отмечает украинских лидеров. В список вошли трое спортсменов – игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и призер паралимпийских игр по метанию булавы и диска, чемпионка мира Зоя Овсий.

Кроме спортсменов в рейтинг также попали музыкальные исполнители, военные, учителя, а также украинские министры. Полный перечень публикует Kyiv Post.

К слову: Дарья Белодед поборется за звание лучшей спортсменки года

Дарья Белодед: издание характеризует дзюдоистку, как упорную спортсменку, которая тренируется по пять часов шесть дней в неделю, чтобы завоевать единственное профессиональное достижение, которое в ее 18 лет ей еще не покорилась – золото Олимпийских игр.



Дарья Белодед

Александр Зинченко: по версии издания, он является одним из лучших молодых футболистов мира, а также лидером национальной сборной Украины по футболу, который помог ей завоевать путевку на Евро-2020.



Александр Зинченко

Зоя Овсий: успешная спортсменка-паралимпийка, единственная украинка, участвующая в международных соревнованиях по метанию булавы. В этом году она установила новый мировой рекорд, благодаря чему завоевала золото чемпионата мира.



Зоя Овсий