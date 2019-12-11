Зинченко, Белодед и Овсий попали в рейтинг украинских лидеров до 30 лет

7 Читати новину українською
Дарья Белодед, Зоя Овсий и Александр Зинченко / Коллаж 24 канала

Украинская газета Kyiv Post опубликовала ежегодный рейтинг "30 до 30", в которой отмечает украинских лидеров. В список вошли трое спортсменов – игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и призер паралимпийских игр по метанию булавы и диска, чемпионка мира Зоя Овсий.

Кроме спортсменов в рейтинг также попали музыкальные исполнители, военные, учителя, а также украинские министры. Полный перечень публикует Kyiv Post.

К слову: Дарья Белодед поборется за звание лучшей спортсменки года

Дарья Белодед: издание характеризует дзюдоистку, как упорную спортсменку, которая тренируется по пять часов шесть дней в неделю, чтобы завоевать единственное профессиональное достижение, которое в ее 18 лет ей еще не покорилась – золото Олимпийских игр.

Дарія Білодід
Дарья Белодед

Александр Зинченко: по версии издания, он является одним из лучших молодых футболистов мира, а также лидером национальной сборной Украины по футболу, который помог ей завоевать путевку на Евро-2020.

Олександр Зінченко
Александр Зинченко

Зоя Овсий: успешная спортсменка-паралимпийка, единственная украинка, участвующая в международных соревнованиях по метанию булавы. В этом году она установила новый мировой рекорд, благодаря чему завоевала золото чемпионата мира.

Зоя Овсій
Зоя Овсий

Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения
сегодня
18407
Автор: Василий Денисюк
Теги: Дзюдо Спорт Футбол Дария Билодид Александр Зинченко Паралимпийский спорт Паралимпийские игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:54 В Румынии пять футболистов выбежали с мячом на пустые ворота – курьезное видео
Юрій Семенюк 411
сегодня 07:40 Лига чемпионов: кто из команд вышел в 1/8 финала
Юрій Семенюк 715
сегодня 00:05 "Интер" обидно проиграл "Барселоне" и остался за бортом Лиги чемпионов: видео
Михайло Гема 289
10 декабря 23:07 Ярмоленко неожиданно упал в цене, Зинченко удержал планку самого дорогого украинца
Юрій Семенюк 109
10 декабря 22:29 Роналду снова оконфузился на тренировке "Ювентуса" и запустил мяч в небо: видео
Юрій Семенюк 104
Новости
Больше новостей
Залиште відгук