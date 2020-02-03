Зинченко извинился перед фанатами "МанСити" за удаление в матче против "Тоттенхэма"

Украинский защитник Александр Зинченко был удален в матче против "Тоттенхэма". В итоге его команда проиграла.

Напомним, Зинченко получил желтую карточку за споры на поле в первом тайме. Во втором тайме он сфолил в центре поля и получил второе предупреждение, оставив команду в меньшинстве на 60-й минуте. После этого "Тоттенхэм" дважды забил и выиграл. Зинченко стал вторым украинцем, который был удален в матчах АПЛ.

Как это было: Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу забили и выиграли – видео

"Я хотел бы извиниться перед командой и всеми фанатами "МанСити". Без сомнения, это вина полностью на мне. Это будет очень хороший урок, и единственное, что я могу вам пообещать, что я буду работать еще тяжелее, чем когда-либо ранее", – написал Зинченко после этого матча в Instagram.

Стоит отметить, что Зинченко в 2020 году потерял статус основного игрока в "Манчестер Сити". Матч против "Тоттенхэма" стал лишь третьим, в котором сыграл украинец. До этого он трижды не попадал даже в заявку на игру, а еще дважды наблюдал за матчем со скамейки запасных. Также он пропустит следующий матч против "Вест Хэма", который команда проведет дома 9 февраля.