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Зинченко ярко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы по FIFA 20: видео матча

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Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

В турнире Евро-2020 по FIFA завершились очередные матчи 1/8 финала. Определились уже практически все участники 1/4 финала.

После напряженного поединка в следующую стадию прошел полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Он в матче 1/8 финала победил Михаэля Грегорича, который играл за "Ливерпуль" со счетом 2:1.

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Украинец играл с "Барселоной", его оппонент выбрал "Ливерпуль". Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме Зинченко забил победный гол.

Отметим, что, кроме Зинченко, в 1/4 финала уже квалифицировались: Тод Кантвелл (Англия), Мунас Даббур (Израиль), Партик Ших (Чехия), Бернд Лено (Германия). Еще два матча 1/8 финала пройдут позже: Диогу Жота (Португалия) встретится с Николой Миленковичем (Сербия), а Серхио Регилон (Испания) сойдется с Разваном Марином (Румыния).

Михаэль Грегорич – Александр Зинченко видео матча

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу ФИФА Александр Зинченко
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