Зинченко летом станет главной трансферной целью итальянского гранда

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко до сих пор находится в сфере интересов "Наполи".

Зинченко остается в списке желаний спортивного директора итальянского клуба Кристиано Джунтоли. Об этом сообщает Gonfialarete со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

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В ближайшее трансферное окно "Наполи" будет бороться за Зинченко, который станет одной из главных целей для итальянцев.

Ранее итальянский клуб уже пытался взять в аренду Александра, однако полузащитник решил остаться в Манчестере и бороться за место в составе "горожан".

Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года. В текущем сезоне украинец провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 асиста.

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